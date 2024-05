Milan, due contropartite pronte per Zirkzee

46 minuti fa



Il Milan è da mesi al lavoro per Joshua Zirkzee, forte e consapevole del prezzo massimo per il quale l’attaccante olandese può lasciare Bologna. Oltre alla clausola rescissoria pari a 40 milioni estendibile a tutti i club (Milan compreso), con la società emiliana, poi, c’è in ballo il diritto di riscatto di Alexis Saelemaekers, fissato a 12 milioni oltre al milione incassato in estate per il prestito. L’intenzione è di usarlo come parziale contropartita economica per abbassare il lato cash di Zirkzee. Stesso discorso per Lorenzo Colombo, di ritorno dall’annata di Monza, che verrà inserito nella trattativa per abbassare le pretese economiche dei felsinei.