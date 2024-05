Milan, Zirkzee e Sesko insieme: si può?

Non serviva, con ogni probabilità, scomodare l’Amleto di Shakespeare, ma l’iconica e leggendaria battuta dell’atto 3 della tragedia di uno dei più grandi drammaturghi inglesi sintetizza i pensieri dell’ambiente rossonero, chiamato in vista della prossima stagione, a prendere una decisione per l’attacco del futuro. N: l’attaccante transalpino volerà a Los Angeles (sponda FC) per avventurarsi nella sua ultima, probabilmente, tappa della sua carriera professionale. L’MLS lo attende e, già da mesi,per regalare ai rossoneri la nuova punta di riferimento per il reparto offensivo, il nuovo bomber che proietterà il club di Via Aldo Rossi in una nuova era.

ZIRKZEE: TRA MILAN, JUVENTUS E ARSENAL

Ripartiamo dalle due trattative, vissute in parallelo al momento.Non sarà semplice, tuttavia, intavolare una trattativa, data l’alta valutazione del club felsineo (vicina ai 60 milioni di euro, visti la clausola di recompra pari a 40 milioni del Bayern Monaco, più il 40% della futura plusvalenza), ma il Milan ha un paio di jolly da giocarsi: trattasi di Alexis Saelemaekers, in prestito al Bologna con diritto di riscatto a 10 milioni, ma sempre più vicino, vista la buona stagione sotto gli ordini di Thiago Motta, a rimanere in Emilia, e di Lorenzo Colombo, profilo gradito alla dirigenza emiliana. Due carte da poter usare per abbassare le pretese rossoblù, contando anche la volontà dell’olandese, con Zirkzee che non si è mostrato indifferente alle avances rossonere.

MILAN: GLI AGENTI DI SESKO A MILANO

Certo, questa agenzia ha all’interno del proprio roster di assistiti anche Antoine Makoumbou, centrocampista franco-congolese del Cagliari che questa sera, tuttavia (visto che non è stato convocato da Ranieri a causa di un piccolo infortunio nell'ultima sessione di allenamento) non sarà di scena a San Siro, nella sfida contro i rossoneri., per discutere di un futuro approdo nel capoluogo milanese dell’attaccante attualmente in forza al Lipsia.

CHI E’ E COME GIOCA SESKO

, ma l’allenatore che si siederà sulla panchina rossonera avrà un ruolo fondamentale nelle decisioni di mercato dei meneghini: sarà al posto al centro, in modo tale da regalargli le giuste soluzioni per le sue idee tecnico-tattiche. Non sarà Pioli (in orbita Napoli) a guidare il Milan nella prossima stagione, i profili si susseguono (da Coincecao a Fonseca), ma c’è un aspetto da sottolineare:. Negli anni hanno alternato il 4-2-3-1 al 4-3-3, puntando sul possesso palla, sul pressing a tutto campo e su un gioco sviluppato soprattutto sulle corsie laterali.

. Partiamo dallo sloveno. Il classe 2003 sarebbe un perfetto post Giroud per presenza area e fisica in area da rigore, ma Sesko è molto di più. È un attaccante moderno, rapido, dinamico che può portare maggior intensità offensiva, oltre all’essere capace di creare spazio alle sue spalle, rifinire e mandare in porta i compagni con i filtranti o triangoli stretti e tecnici. Nelle parole del suo CT Kek a La Gazzetta dello Sport: ", è un lavoratore ambizioso. Durante le gare di qualificazione (a Euro 2024, ndr) per esempio ha fatto benissimo con Andraz Sporar. Ha 20 anni, ma con la maturità di un trentenne”., un attaccante che riflette lo status moderno del calcio e che ogni grande club ricerca.Anche l’ex Bayern, dunque, è funzionale sia come singolo che come partner d’attacco di un altro bomber. E immaginate Zirkzee cosa riuscirebbe a inventare insieme a Sesko...

Il giocatore sloveno ha visto crescere da 50 milioni a 65 il prezzo della clausola rescissoria, ma il valore variabile può salire fino ad un massimo di 75 milioni di euro. Stesso discorso per Zirkzee: valutazione e operazione totale superiore ai 60 milioni di euro.(difficilmente Leao, blindato da un contratto sino al 30 giugno 2028 e una clausola rescissoria da 175 milioni di euro) come Maignan o Theo Hernandez (cercati dal Bayern Monaco, ma la proposta deve essere superiore ai 100 milioni),per investire su un doppio colpo in avanti, oltre a rafforzare anche difesa e centrocampo con l’acquisto di un paio pedine nella zona nevralgica del campo.