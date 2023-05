Due nomi per il centrocampo del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di profili giovani per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, gli occhi sono puntati su Carlos Alcaraz, 20enne del Southampton e reduce dalla retrocessione in Championship, e Ignacio Miramon del Gimnasia de La Plata, seguito anche dal Manchester United.