Il Milan guarda ancora in Francia per trovare i talenti del futuro e iniziare un nuovo ciclo vincente.Al momento si tratta solamente di un’idea che può diventare qualcosa di più nei prossimi mesi, il profilo dell’ex Vitesse è tra quelli segnati in rosso dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi.Elye Wahi, attaccante classe 03’ del Montpellier, sta impressionando gli osservatori del Milan. Gran fisico, fiuto del gol e una buona tecnica: il giovane attaccante dell’under 21 francese convince sempre più. E i 6 gol messi a segno nella prima parte della stagione confermano una crescita sempre più interessante. Con il suo agente Jorge Mendes è stata fatta una chiacchierata esplorativa,