Antonio Mirante ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la sconfitta in amichevole contro il Liverpool: “È stato un test importante, soprattutto perché loro hanno giocato con tanti titolari, sono più avanti di noi a livello atletico, giocheranno il 26. Noi abbiamo sfruttato l’occasione per mettere minuti nelle gambe, magari per tanti ragazzi che hanno giocato poco fino adesso e tanti Primavera. Quindi sicuramente è stato un test che ci serve per arrivare al 4 di gennaio pronti”.