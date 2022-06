Sfumato, il Milan è tornato sul mercato per cercare un nuovo difensore centrale da regalare al tecnico Stefano Pioli. Due i nomi valutati con più insistenza nelle ultime ore:del Bayer Leverkusen edel Psg.Hincapié è un profilo caldeggiato soprattutto dall’area scouting guidata da Moncada.Il Milan ha mostrato un certo interesse con il suo entourage ma la pista è molto difficile per via dellae di una folta concorrenza ( anche di Roma e Napoli). Senza dimenticare che il Bayer Leverkusen vorrebbe tenere il ragazzo almeno per un’altra stagione perché convinto che un grande Mondiale con l’Ecuador potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino. Decisamente più facile arrivare a Diallo: ilMaldini e Massara lo avevano già trattato a gennaio e ora, alle giuste condizioni, possono sferrare l’affondo decisivo.