Milan, due novità importanti sul futuro di Giroud: i dettagli

Giroud avrebbe voluto ricordare la partita numero 700 in carriera, disputata contro il Rennes, per un gol ma non ci è riuscito. Poco importa perché la stagione del francese conferma che l’età sia solo un dato aggiuntivo: 12 gol e 9 assist in 29 gettoni raccolti tra tutte le competizioni. Olivier ora vuole segnare il suo nome nella storia del Milan non solo per lo scudetto vinto due anni fa, ma anche per quell’Europa League che manca in una bacheca molto importante come quella rossonera. Per il futuro poi l’appuntamento è già stato fissato al termine della stagione con la dirigenza del Diavolo.







LE CONDIZIONI - Giroud e il Milan, di comune accordo, hanno deciso di rimandare ogni discussione più concreta sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno solo al temine della stagione. L’idea sarebbe quella di analizzare tutto a 360 gradi, dai risultati di gruppo e individuali alle proposte che stanno arrivando sulla scrivania dell’agente di Olivier. Perché oggi nulla può essere considerato scontato nonostante il francese ami tanto il Milan e lo consideri ancora una priorità. Moncada e D’Ottavio daranno ampia libertà di scelta all’esperto attaccante, l’affetto e la stima reciproca viene prima di ogni scelta per il futuro. Da quanto appreso, l’idea del Milan sarebbe quella di andare avanti per un’altra stagione insieme ridiscutendo anche i termini contrattuali.



TENTAZIONE MLS - Da una parte c’è la tentazione di continuare a essere protagonista con uno dei club più importanti al mondo nonostante i 37 anni, dall’altro il richiamo di una scelta di vita. La MLS tenta Giroud da 24 mesi ma nelle ultime settimane l’esperto attaccante sta iniziando a valutare un paio di proposte con più attenzione. L’opzione americana darebbe al calciatore spunti e sbocchi anche per la carriera fuori dal campo, col desiderio di diventare dirigente che potrebbe portare vantaggi. Ecco perché Olivier la preferisce nettamente all’Arabia Saudita. Il futuro però può aspettare perché Giroud vuole scrivere un finale di stagione straordinario con il Milan come quello vissuto due anni fa a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo.