Il cammino di AC Milan|QLASH nella eSerie A 2022 si è fermato ai quarti di finale, in virtù della sconfitta con il Sassuolo, ma i rossoneri si portano a casa due premi a livello individuale. Dopo il successo di Nicolò "Carburatore76" Poggi come miglior Rookie (player selezionato al Draft), arriva il titolo di MVP per Diego "Crazy" Campagnani.