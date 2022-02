In casa Milan la parola chiave è programmazione. La dirigenza rossonera sta lavorando alacremente per costruire una squadra sempre più competitiva anche per il futuro. Il primo passo, fondamentale, è stato quello di blindare alcuni punti fermi della rosa: il rinnovo di Hernandez è stato ufficializzato, quello di Bennacer lo sarà a stretto giro di posta e poi toccherà anche a Rafael Leao. Subito dopo nell’agenda di Maldini e Massara ci sono Botman e Renato Sanches: salvo imprevisti, entrambi arriveranno a Milanello al termine della stagione. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle occasioni che possono arrivare sul mercato: una porta a Londra, più precisamente al Tottenham di Conte. Parliamo del jolly offensivo olandese Steven Bergwijn.



- Rapido e atletico, dispone di un grande cambio di passo e un dribbling fulminante. BergwijnPuò agire in tutti i ruoli offensivi: ala destra o sinistra, trequartista o falso nove. Il classe 1997 nato ad Amsterdame può diventare una opzione interessante per il Milan. Al momento non esistono trattative avviate ma solo profonde riflessioni. Una traccia da seguire attentamente nei prossimi mesi.