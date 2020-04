"Per una squadra manageriale che si consolida, c’è un’area tecnica che ha allargato i suoi orizzonti da un anno a questa parte". Così La Gazzetta dello Sport oggi ha raccontato i due uomini nell'ombra che portano avanti il Milan: "Da quando cioè il tedesco Hendrik Almstadt e il francese Geoffrey Moncada hanno fatto il loro ingresso in società. Il primo, ex d.s. dell’Aston Villa e con un passato all’Arsenal (dove ha conosciuto Gazidis), si occupa principalmente di analisi dei dati riguardo ai giocatori, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico-finanziario; il secondo, sbarcato in rossonero a soli 31 anni dopo aver lavorato al Monaco, è il capo dello scouting".