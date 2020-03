che lo ha fatto seguire a lungo nel corso della stagione. Gli scout rossoneri hanno promosso a pieni voti il terzino della nazionale olandese che può diventare obiettivo di mercato nella prossima estate.Ecco perché il club di via Aldo Rossi ha intenzione di intervenire per rinforzare la catena di destra.Un futuro tutto da scrivere per il classe 96'.che lo ha fatto diventare una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del Psv. Difende la maglia dei biancorossi di Eindhoven, dei quali è diventato anche il capitano, dall'estate del 2018 quando fu acquistato dall'HeerenveenAdesso il suoil Milan ha già effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.Gli ottimi rapporti nati a gennaio tra Psv e Milan possono favorire lo sviluppo di una vera e propria trattativa.E sarà l'occasione giusta per parlare anche di Dumfries. Un gioco di incastri che può fare felici tutti: il Milan è già al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione.