La ricerca del Milan di un vice di Zlatan Ibrahimovic da regalare a Stefano Pioli già a gennaio passa per la Genova rossoblù. Ma anche per l'Emilia.



I rossoneri avrebbero infatti individuato in Gianluca Scamacca, centravanti dell'Under 21 attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, il possibile alter-ego del fuoriclasse svedese.



Se convincere i neroverdi potrebbe non essere un problema, più difficile appare persuadere il Grifone a privarsi di quello che accordi alla mano comunque fino a giugno sarà un suo attaccante.



Lo riferisce questa mattina Tuttosport.