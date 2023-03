La sosta servirà al Milan per riordinare le idee e al duo Maldini-Massara per riallacciare i contatti con l’entourage di Leão. In ballo c’è un passaggio fondamentale per il futuro del talento portoghese: il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I propositi del portoghese sono noti, a parole ha sempre manifestato la voglia di rimanere in rossonero. Ma ora la sabbia dentro la clessidra sta finendo, è arrivato il tempo delle scelte definitive.



DISTANZA MINIMA SULL’INGAGGIO- La dirigenza del Milan è arrivata a mettere sul piatto un’offerta per Leão da 6 milioni che con i bonus può arrivare a 7. L’ex Lille chiede 7,5 milioni di euro fissi, la distanza non è abissale. Nel prossimo contatto con l’avvocato Dimvula però andranno affrontati gli altri due punti che hanno bloccato, ad oggi, la trattativa.



GLI OSTACOLI- Il principale ostacolo da superare è il pagamento della multa da 15 milioni circa allo Sporting Lisbona. Leão si aspetta un sostanzioso aiuto dal Milan sotto forma di bonus alla firma ma al momento dal club rossonero non sono arrivate aperture a questo tipo di soluzione. Meno importante è quello relativo alla commissioni da riconoscere ai vari attori della trattativa, tra i quali c’è anche l’agente Mendes. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti, in caso di fumata nera il club di via Aldo Rossi sarà costretto a cedere Leão in estate.