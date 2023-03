Un contatto importante per delineare nuove strategie future sul mercato. Maldini e Massara hanno in programma un contatto con Jorge Mendes a stretto giro di posta.- Leão sarà il tema principale ma non l’unico perché il Milan è pronto ad ascoltare eventuali opportunità offerte dal CEO della Gestifute.a parametro zero anche se la concorrenza del Barcellona non fa sognare la dirigenza rossonera. Mendes vorrebbe portare. Un altro profilo molto gradito a Maldini è quello didel Barcellona ma anche qui la strada è molto in salita se non impossibile da percorrere. Un nome nuovo a sorpresa potrebbe essere quello di Manuel, potente mediano uruguaiano classe 01’ che tanto bene sta facendo con la maglia dello Sporting Lisbona