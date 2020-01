Semaforo verde da parte della Federazione turca per quanto concerne il mercato in entrata del Fenerbahce, inizialmente bloccato per il Fair Play finanziario. Una notizia che interessa da vicino il Milan per quanto concerne la trattativa con i gialloblu di Istanbul per il trasferimento del nazionale svizzero Ricardo Rodriguez.



ORE DECISIVE - Sono ore decisive per il nazionale svizzero che attende l'ok per volare alla volta della Turchia. I due club avevano trovato un'intesa di massima per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. Adesso si attendono solo i successivi passaggi per la fumata bianca definitiva.