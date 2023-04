Fabriziaè la nuova giornalista di Sportitalia che lascia tutti senza fiato.dato che èla squadra della sua città, e del, la 30enne ha iniziato il suo percorso televisivo in “Avanti un Altro“, vestendo i panni della “Bona Sorte” nel programma di Paolo Bonolis, prima di partecipare nel 2022 a “L’Isola dei Famosi”. Fisico perfetto per la barese, che ha messo in mostra un décolleté giunonico ed un ventre piatto.Qui le FOTO.