Milan: è caccia al numero 9 del futuro, tra i candidati anche Gimenez

Federico Russo

La stagione del Milan sta alternando alti e bassi. L'unica possibilità per vincere un trofeo questa stagione è l'Europa League, competizione assolutamente non facile visto il valore delle squadre e le insidie che si nascondono dietro ogni partita (vedere per credere Milan-Slavia Praga). Parecchi dubbi sorgono quindi sulla stagione presente e inevitabilmente su quella prossima, seppur sembra ormai chiaro che il Milan stia cercando il 9 del futuro in grado di caricarsi il peso dell'attacco sulle spalle. Tra i nomi che si sono susseguiti maggiormente ci sono Zirkzee del Bologna e Sesko del Lipsia. Tre le alternative c'è anche Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord.



IL PROFILO - Il centravanti messicano è sicuramente uno dei calciatori emergenti del panorama europeo: nella stagione attuale di Eredivisie in 23 partite ha siglato 20 reti e fornito 4 assist, in Champions League in 4 presenze ha segnato 2 reti e fornito 1 assist, oltre ad aver portato gli olandesi in vantaggio nella gara di ritorno del play off di Europa League contro la Roma perso poi ai rigori. Dotato di un ottimo senso della posizione e fiuto del gol, è abile nel calciare con entrambi i piedi e a muoversi con rapidità anche in spazi stretti. Per capire l'importanza del giocatore aiutiamoci con dei dati, forniti da OptaAnalyst. Gimenez risulta infatti essere tra i primi del campionato olandese per coefficiente di contribuzione in attacco(rappresentato dalla somma di tiri effettuati non da rigore più le possibilità di gioco aperte create) avendo 4.95; inoltre è il primo per XG , gol attesi, con 0.79 per partita, senza contare i rigori. Sicuramente in caso di un suo arrivo bisognerà concedergli del tempo visto che verrebbe da un altro tipo di campionato, meno tattico della nostra Serie A. Il valore del calciatore è indiscutibile e infatti la valutazione che potrebbe farne il Feyenoord è sicuramente molto alta, basti pensare che il valore di mercato secondo Transfermarkt è di 50 milioni di euro.



PARADOSSO - Ai rossoneri viene sempre più spesso accostata questa ricerca del 9 del futuro, ma la stagione in corso sta dicendo che i maggiori problemi del Milan non derivano dall'attacco (terzo miglior attacco della Serie A, appena superati dalla Roma di De Rossi), bensì dalla difesa che ha incassato decisamente troppi gol, 32 solo in campionato. Anche giovedì sera due dallo Slavia in inferiorità numerica; sicuramente l'ingente numero di infortuni non ha agevolato la situazione, visto che ha costretto il club a correre ai ripari richiamando un rigenerato Matteo Gabbia nel mercato di gennaio. Spesso però vengono commesse delle distrazioni evitabili che portano troppi gol subiti, in aggiunta a un centrocampo che per caratteristiche tecniche dei giocatori porta maggiore qualità ma meno copertura rispetto gli anni passati. I ragazzi di Stefano Pioli dovranno quindi risolvere i problemi dal punto di vista difensivo e di equilibrio per riuscire a conquistare l'Europa League.