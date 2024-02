Roma, il Feyenoord si consola con la finale di Coppa d'Olanda

Vittoria in rimonta per il Feyenoord, che batte 2-1 il Groningen e vola in finale di Coppa d'Olanda. Colpiti nel primo tempo da Duarte, Allo Stadio De Kuip di Rotterdam i padroni di casa ribaltano il risultato nella ripresa grazie ai gol di Hancko (ex Fiorentina) e Lingr.



Eliminata dalla Roma in Europa League, la squadra olandese allenata da Slot si consola con la finale in calendario il prossimo 21 aprile in casa contro il Nec Nijmegen, che ha battuto 2-1 il Cambuur nell'altra semifinale grazie alle reti dei giapponesi Ogawa e (ai tempi supplementari) Sano.