Il Milan si lancia nel mondo eSports e lancia la Puma Power Up Cup, con un comunicato ufficiale i rossoneri annunciano il primo torneo su Pro Evolution Soccer 2019 (PES 2019):



"Che il calcio sia una delle più grandi passioni degli italiani non è certo un mistero. È l'unico sport sempre in vetta alle classifiche, una delle discipline più seguite della penisola, una vera e propria religione, tanto che le partite domenicali sono diventate un rito, un appuntamento fisso e imperdibile per migliaia di tifosi. Quello che non molti sanno, invece, è che anche la sua controparte videoludica è davvero seguitissima: del milione di appassionati che assistono assiduamente alle competizioni esport, sia virtualmente che dal vivo, ben il 95% destina il suo tempo ai tornei di giochi sportivi, tra cui quelli dedicati ai titoli calcistici. Ed è per questo che PG Esports, la società dedicata al gaming competitivo del Campus Fandango Club, sempre attenta alle tendenze del mondo degli sport digitali, fa incontrare il calcio virtuale e quello reale con un nuovo torneo dedicato al videogioco calcistico Pro Evolution Soccer 2019. È la PUMA Power Up Cup, la prima competizione organizzata in collaborazione con PUMA e Milan. L'appuntamento è previsto per il 1° marzo dalle 16:00 alle 19:30 presso l'Executive Lounge dello stadio San Siro di Milano. Aperto a un massimo di 64 giocatori, permetterà al primo classificato di passare una giornata a Milanello, con la possibilità di incontrare i calciatori rossoneri ed assistere alla partita Milan-Sassuolo presso lo Sky Box PUMA di San Siro. Un evento che celebra la passione per il calcio in tutte le sue forme. Parallelamente al torneo, infatti, è stata organizzata un'attività di Test&Trial con cui sarà possibile provare le nuovissime scarpe da calcio PUMA Future e PUMA One. Ma non finisce qui, perché a commentare le partite della competizione ci saranno i ragazzi di Chiamarsi Bomber, la pagina Facebook dedicata al mondo del calcio con oltre 1 milione di fan.



Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 27 febbraio, mentre gli accrediti in loco inizieranno il 1° marzo alle ore 15:00 presso l'Executive Lounge dello stadio di San Siro (ingresso 8). Chi accetta la sfida e vuole competere per dimostrare di essere il migliore può iscriversi al torneo con pochissimi click su , dove potrà anche consultare il regolamento e ricevere tutte le informazioni per potersi accreditare all'evento".