E' fatta per il rinnovo di Davide Calabria con il Milan. Fumata bianca da via Aldo Rossi per una questione di prolungamento ormai in via di risoluzione, la prima con esito positivo per i colori rossoneri in questa stagione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il terzino classe 1996 ha raggiunto l'accordo per il prolungamento di contratto con il club rossonero.



I DETTAGLI - Il 25enne firmerà un contratto quadriennale, con scadenza 2025, mentre l'ufficialità arriverà a stretto giro di posta. Calabria milita nel Milan dalla stagione 2007, quando arrivò per giocare nelle giovanili: se il contratto verrò rispettato, rimarrà dunque nella Milano rossonera per 18 anni.