Ante Rebic saluta il Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com. Il club turco ha trovato anche l'accordo sull'ingaggio dell'ex Fiorentina, che in rossonero guadagnava 3,5 milioni di euro. Rebic partirà domani per la Turchia, non è escluso che nei prossimi giorn i possa trovare a Istanbul anche Junior Messias. (Rebic guadagnava 4,6 milioni di euro lordi all'anno, considerando il Decreto Crescita).