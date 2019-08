Non arrivano buone notizie per il Milan sul fronte Correa. Permane ancora troppa distanza tra la richiesta dell'Atletico Madrid di 50 milioni più bonus e l'offerta rossonera di 40 milioni, bonus compresi.



TRATTATIVA A FORTE RISCHIO- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan non ha intenzione di avvicinarsi alle richieste dei colchoneros. Una decisione comunicata sia all'agente di Correa che al club spagnolo. A cinque giorni dalla fine del mercato rischia seriamente di saltare la trattativa per l'attaccante argentino. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna raccontano che l'Atletico Madrid avrebbe informato il Valencia di non poter concludere l'operazione Rodrigo per il mancato raggiungimento dell'accordo con il Milan per quanto concerne l'affare Correa.