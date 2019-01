In attesa di confrontarsi sul campo alla ripresa del campionato, il prossimo 21 gennaio, Milan e Genoa potrebbero incontrarsi già nelle prossime ore, almeno a livello di dirigenze.Le due società, storicamente amiche su questioni di mercato, starebbero infatti da tempo lavorando ad un possibile scambio di maglie che coinvolgerebbe il rossonero Andrea Bertolacci e il rossoblù Miguel Veloso.L'attrazione dei liguri per il centrocampista romano non è mai stata un mistero tanto che già la scorsa estate gli uomini di Preziosi avevano lungamente tentato di riportare il giocatore a Pegli, dopo la stagione di prestito vissuta un anno fa. Su forte pressione di Rino Gattuso però il giocatore era rimasto a Milanello salvo poi essere quasi del tutto snobbato dall'allenatore del Diavolo. Ora anche lo stesso Bertolacci preme per tornare laddove ha vissuto le migliori stagioni della propria carriera.Ad agevolare il rientro in rossoblù dell'ex di Lecce e Roma potrebbe essere indirettamente il collega Miguel Veloso. Il regista portoghese è infatti uno degli obiettivi dei rossoneri per rinfoltire un centrocampo ridotto ai minimi termini dai numerosi infortuni.Tornato in rosa lo scorso ottobre, dopo un'estate vissuta da svincolato , Veloso è molto attaccato al Genoa e non solo perché ha sposato la moglie del presidente, Paola Preziosi. Proprio questo legame affettivo lo ha però messo in cattiva luce con una buona fetta della tifoseria che di fatto gli imputa di essere un raccomandato, non perdendo occasione per fischiare lo ed insultarlo. Una situazione che Veloso regge a stento e che potrebbe convincerlo a cambiare aria accettando la corte dei rossoneri che a quel punto in tavolerebbero uno scambio di mediani lungo l'asse che collega il capoluogo lombardo a quello ligure.