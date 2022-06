Il Milan ha già pronto il nuovo contratto per Zlatan Ibrahimovic. La punta svedese è a scadenza a fine stagione e si è operato al ginocchio con la possibilità che il rientro in campo slitti a oltre metà della prossima stagione, ma il club rossonero non vuole perderlo ed è pronto a blindarlo per un'altra annata. Servirà un summit, in programma nelle prossime settimane secondo Tuttosport, con Maldini e Massara per mettere tutto nero su bianco a cifre contenute dal punto di vista economico, ma con ricchi bonus per il ritorno all'attività. Poi c'è in ballo la possibilità di garantire un ruolo operativo in dirigenza.