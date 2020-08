Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è sempre più vicino. Importanti passi avanti nelle ultime ore tra la dirigenza rossonera e il gigante svedese, le parti si sono andate incontro e ora la fumata bianca è a un passo: nessun piano B come ha annunciato in conferenza stampa in giornata Maldini, il Diavolo è ripartito senza Ibra ma presto Pioli potrà tornare a contare su di lui.



I DETTAGLI - Non sono cambiate le cifre dell'operazione, non ci si discosta dai 6 milioni di euro complessivi già messi sul piatto dal Milan nelle scorse settimane, ma secondo quanto ha appreso Calciomercato.com cambiano le condizioni: la proposta è stata rimodulata, abbassando i bonus e alzando invece la parte fissa. Una mossa, questa, che ha trovato parere favorevole da parte di Ibrahimovic e del suo agente Mino Raiola. Pochi dettagli da limare, le parti ora sono molto vicine e l'annuncio ufficiale del rinnovo può arrivare nelle prossime 24 ore: Ibra e il Milan, avanti insieme.