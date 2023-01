Non ha mai fatto mistero di voler ospitare il nuovo stadio di Milan e Inter a Sesto San Giovanni, e il sindaco della cittadina ai confini con Milano ha insistito pure oggi nell’intervista rilasciata ai colleghi di Libero. “Le porte non sono aperte, sono spalancate - ha affermato Roberto Di Stefano, rieletto pochi mesi fa per il secondo mandato consecutivo -. Spostare lo stadio nell’area Falck è l’unica soluzione per i due club. È la più grande d’Europa, è già bonificata e i tempi potrebbero essere veloci. Siamo davanti inoltre ad un’area privata, non ci sono i vincoli presenti invece a Milano. Sesto è pure ben collegata dai mezzi”.

- Nella giornata di ieri pure, vice Premier e Ministro delle Infrastrutture, era stato chiaro spingendo per un addio immediato dei due club meneghini al progetto San Siro : “Già troppi anni persi, Milan e Inter non possono più perdere tempo.. Basta con ritardi e soldi sprecati”. Su San Siro c’è pure il ‘pericolo’ vincolo, promesso da, attuale sottosegretario alla Cultura: se dovesse diventare realtà, il Meazza non potrebbe più essere abbattuto.