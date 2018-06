Giorgio Armani, patron dell'Olimpia Milano, fresca vincitrice del suo 28esimo scudetto, parla a la Gazzetta dello Sport di Milan e Inter, in mano a proprietà cinesi: "Non posso giudicare le realtà aziendali altrui che non conosco. Non posso che portare rispetto a imprenditori stranieri che investono nel calcio milanese. L’importante sarà anche per loro costruire innanzitutto un progetto solido e poi conseguire vittorie sul campo. A Milano calcisticamente parlando abbiamo sia col Milan che con l’inter delle storie di grandi successi, quindi la fame di risultati dovrà essere soddisfatta quanto prima".