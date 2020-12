I tifosi del Salisburgo stanno facendo gli scongiuri ma l'incubo sta prendendo sempre più corpo: Dominik Szoboszlai è vicino a lasciare il club austriaco. Già nel mercato di gennaio a dispetto delle intenzioni iniziali. Il talento magiaro non può restare nel campionato austriaco, gli sta troppo stretto. E c'è la fila per accaparrarsi le prestazioni di questo gioiello nato nel 2000 a Székesfehérvár, in Ungheria. Milan, Inter e Juventus sono da tempo sul giocatore, ma in pole c'è una formazione tedesca. Quale? Scopritela nel nostro approfondimento video.