Dopo aver toccato il fondo col Real Madrid, i nerazzurri centrano due successi consecutivi in trasferta contro Sassuolo e Borussia Monchengladbach. Che valgono il secondo posto in classifica a -5 dal Milan in campionato e sempre l'ultima posizione nel girone di Champions League, ma con una speranza ancora viva di qualificarsi agli ottavi di finale.sul 2-3 di ieri sera c'è la firma della premiata ditta. Con una doppietta da uomo-squadra, il gigante belga sale a quotaCompresa la mossa che aveva spiazzato un po' tutti, con. Il terzino arrivato dal Parma, 31 anni oggi, segna il gol del vantaggio. Prima di lasciare il posto al fluidificante ex Borussia Dortmund, autore dell'assist per il tris calato da Lukaku.. Quest'ultimo è l'unico a non essere più nel giro della Nazionale dia Cipro il 4 novembre 2008 a Gagliardini (che poi nella ripresa ruba palla facendo partire l'azione della prima rete di Lukaku) per Darmian nel 3-2 col Borussia Monchengladbach in Germania. Dove l'Inter non vinceva in Champions dal 15 marzo 2011, quando