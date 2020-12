Una corsa a ostacoli con un obiettivo ben chiaro: 6 febbraio 2026, data della Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Milan e Inter proseguono il loro lavoro burocratico per il nuovo stadio cittadino. Come riporta Repubblica, la volontà dei club è ratificare al più presto l'abbattimento dell'attuale impianto dopo aver ridotto le volumetrie del nuovo progetto e inviato il dossier sulle rispettive proprietà. I club intendono avere in mano le chiavi dello stadio per l'estate del 2025: far far ciò, occorre iniziare i lavori entro metà 2022. Prima, però, le prossime tappe: ​il varo del progetto definitivo tra i due rimasti in corsa (la “Cattedrale” di Populous o gli “Anelli di Milano” di Cmr-Sportium) e la rifunzionalizzazione del Meazza; il passaggio in Regione dalla conferenza dei servizi; l’approvazione finale del consiglio comunale.