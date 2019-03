Milan e Inter sono pronte a dare una svolta definitiva al progetto per il nuovo stadio. I due club hanno sottoposto al comune di Milano un progetto per la costruzione di un nuovo impianto in condivisione poco distante rispetto all'attuale impianto, il Giuseppe Meazza in San Siro che a fine lavori potrebbe essere demolito.



Ancora non c'è il via libera di entrambi i club, ma la decisione sul futuro dello storico impianto, della Scala del Calcio, sta già dividendo i tifosi delle due squadre. Demolirlo o ristrutturarlo? Da soli o insieme? I nostri inviati Daniele Longo e Pasquale Guarro hanno sondato l'umore delle due tifoserie.