Milano si gioca l'Europa. Tutto in 90' (più recupero).contro la squadra di Sergio Conceiçao. A dividerle quasi 2000 km e un futuro tutto da scrivere. Partite da dentro o fuori, decisive per il cammino nella competizione.- I nerazzurri affrontano la sopresa della Champions, i moldavi dello Sheriff Tiraspol che sono a 6 punti in due giornate dopo le vittorie contro Skhaktar e - soprattutto - Real Madrid.. Anche perché la squadra di Inzaghi, al momento terza con un solo punto nel gruppo D, rischia di rimanere fuori da tutto.L'allenatore è orientato a schierare la stessa difesa vista all'Olimpico contro la Lazio, con Lautaro-Dzeko come coppia d'attacco. I ballottaggi sono sulle fasce: da una parte giocherà uno tra Darmian e Dumfries, dall'altra è testa a testa tra Dimarco e Perisic.- Situazione peggiore per il Milan di Pioli, che ha perso le prime due partite contro Liverpool e Atletico Madrid ed è bloccato a zero punti.. Ibra verso la panchina in attesa di averlo al 100%, il dubbio è sulla trequarti con uno tra Maldini e Krunic insieme a Leao e Salemaekers nel terzetto dietro Giroud. Out Kessie, davanti alla difesa pronti Tonali e Bennacer. Dietro dovrebbe tornare Kjaer, in porta confermato Tatarusanu. Ultimi dubbi da sciogliere per Inzaghi e Pioli, poi sarà Champions. Riflettori accesi su Milano, Inter e Milan si giocano il futuro in Europa.