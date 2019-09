Dopo dubbi, perplessità, voci, botta e risposta con il sindaco Sala e tanta attesa, il nuovo San Siro è pronto a prendere forma. È un giorno importante per Milano e i milanesi, ma anche e soprattutto per Inter e Milan. Tappa fondamentale del processo di rinascita di nerazzurri e rossoneri, infatti, è la costruzione dello stadio di proprietà. Oggi, alle ore 11, presso il Politecnico di Milano Bovisa, vengono infatti svelati i rendering del nuovo impianto. Cittadini e tifosi conoscono ufficialmente i concept design e il piano di riqualificazione dell'intera area di San Siro.



I PROGETTI - Sono due i progetti in corsa: da una parte, lo studio americano Populous (già protagonista con la costruzione dello stadio del Tottenham), dall'altra lo studio italiano-americano Cmr-sportium. I primi puntano su un impianto rettangolare ricoperto da guglie di vetro, utili - grazie anche a un gioco di luci - a richiamare le guglie del Duomo, simbolo della città. I secondi, invece, presentano una struttura ovale con due anelli che si intersecano. Il focus più importante, però, fondamentale anche a Comune e cittadini, sarà sulla riqualificazione del quartiere di San Siro, che prevede nuovi uffici, ristoranti e centri commerciali.



VIA I VELI - Il dialogo tra Milan, Inter e Comune prosegue. Oggi, però, i tifosi possono finalmente assistere in maniera concreta e ufficiale alle nuove idee per lo stadio che sarà. Via le torri di San Siro, dentro il nuovo impianto che nei prossimi anni prenderà vita. Appuntamento alle 11 al Politecnico di Bovisa: Milano è pronta ad abbracciare il futuro.



LIVE:



11.45 Lo studio Populous presenta il progetto "La Cattedrale del Calcio".



11.30 Lo studio Manica Sportium presenta il progetto "Gli Anelli di Milano". ​

Il progetto prevede più vicinanza al campo; gioco di luci a seconda della squadra che gioca in casa (Milan rosso, Inter blu); 16mila foto di tifosi un metro per un metro; sopra la strada; rimane la destinazione tra curva Nord e Sud, dove c'è San Siro ora faranno un centro commerciale con il prato dello stadio attuale sopra. ​



11.15 L'amministratore delegato dell'Inter, Antonello: "Il contesto è la città di Milano che è la capitale economico finanziaria, vive di design, moda ma nel rispetto della cultura milanese. In base a queste cose, abbiamo pensato a come sviluppare il progetto. Quello che abbiamo voluto fare è quello di inserire un progetto all'interno di Vision Milano 2030, con le periferie al centro. Due società hanno investito sulla città anche per un progetto per le future generazioni. Un progetto per Milano e non solo per chi va allo stadio. Il contesto in cui si sono immersi i due club è quello della città di Milano, che vive nella modernità nel rispetto della tradizione. Citylife, ad esempio, dimostra il cambiamento radicale nella struttura della città ma inserito nella tradizione.

Ristrutturare San Siro non si poteva: le strutture hanno poche interconnesione tra loro e quindi nel tempo si sono creati dei disagi. San Siro mette a disposizione uno spazio di 24 mila metri quadri per gli eventi per esempio del pre-partite, mentre i top stadi europei ne hanno 100 mila. Dal primo anello c'è una visione limitata, c'è poco spazio tra le file e mancano servizi idonei nel secondo e terzo anello. Se vogliamo fare una ristrutturazione servono lavori molto importanti: andrebbe rifatto il primo anello, servirebbero poi interventi anche sul terzo anello, le torri e sul tetto. Con questi lavori, il San Siro di oggi non esisterebbe più. Ci sarebbe anche un problema di capienza, il settore arancio sarebbe difficile da modificare e avremmo anche problemi di sicurezza. In caso di una ristrutturazione, avremmo dovuto chiedere ai tifosi di andare in altri stadi e questo sarebbe stato un disagio. Anche per noi club sarebbe stato un problema.

In attesa della risposta del Comune, i due club hanno iniziato a selezionare alcuni architetti di fama mondiale che hanno già costruito strutture importanti in tutto il mondo. Abbiamo iniziato questo processo con quattro progetti, ora ce ne sono solo due. Oggi presentiamo questi progetti e vorremmo sapere i pareri dei tifosi e delle istituzioni. Ancora in corsa ci sono i progetti di Populous e Manica".



11.10 Il presidente del Milan, Scaroni: "Sono contento di vedervi numerosi, oggi vi racconteremo il nostro progetto. Quello per cui abbiamo lavorato con i nostri consulenti per più di un anno. Voglio dirvi due cose: lo stadio Meazza, così com'è, non va più bene per due squadre che vogliono recitare un ruolo da protagonista. Siamo affezionatissimi, ma ha fatto il suo tempo. Per la città di Milano cogliere un nuovo stadio a San Siro è una possibilità di trasformare una zona di San Siro in qualcosa d'interessante. Dobbiamo cogliere questa occasione per procedere nella strada del moderno, del nuovo, e non solo nelle ore della partita.

I vantaggi della nostra proposta sono quelli che ci saranno più verde rispetto al San Siro di oggi, più sostenibile, con un minore impatto visivo e acustico. A me piace molto l'aspetto acustico: il nuovo San Siro avrà un impatto con via Tesio inferiore del 60% perché sarà uno stadio chiuso. Vogliamo uno stadio moderno, funzionale e tecnologico e al suo fianco un nuovo distretto funzionale che possa essere vissuto per 365 giorni all'anno. Lo stadio sarà più basso: adesso è 68 metri, i due progetti prevedono invece 30 metri di altezza". ​



11.00 Presenti Scaroni, Gazidis, Marotta, Zanetti, Boban, Massaro, Baresi, Ferri, Cordoba, Galante, Zaccardo, Abodi e Galliani.