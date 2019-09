Manca poco aIl nuovoche nelle idee delle due società prenderà il posto dell'attuale impianto, potrebbe avere due forme completamente differenti in base al progetto che vincerà.e due grandi anelli intrecciati a disegnarne il designche dovrebbe richiamare il Duomo.Come? Lo svela il Corriere dello Sport che oggi mostra in anteprima una delle immagini del rendering del progetto made in USAEcco la foto, cosa ne pensate?ha dichiarato a margine della conferenza stampa per le celebrazioni degli 80 anni dell'Ospedale Niguarda: "'. Immaginate la tristezza di San Siro vuoto, con le luci, le attenzioni e la visibilità su un altro stadio, a cento metri. Non è possibile.. Lavoro tra i club e il Consiglio Comunale? Mi fa piacere, avremo trasparenza con la cittadinanza. Il calcio e San Siro sono temi delicati, ma devono decidere le squadre".