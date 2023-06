L'addio di Galtier prima, di Messi poi sta scatenando il PSG che dopo aver chiuso i colpi Asensio e Ugarte sta lavorando per completare un altro colpo in attacco a costo zero. Si tratta secondo l'Equipe di Marcus Thuram, obiettivo di mercato anche di Inter e Milan, per cui il club parigino sta lanciando una nuova offensiva.