E’ ormai acclarato, non da mesi o anni ma addirittura da decenni, che possedere uno stadio siaper competere ai massimi livelli del calcio internazionale. Fino a qualche lustro fa,ha consentito di colmare il gap con chi un impianto lo aveva:, ma anche la stessa famiglia, hanno mantenuto ai vertici Milan, Inter e Juve mettendo in gioco, o addirittura a repentaglio, il proprio patrimonio personale, e lo stesso hanno fatto altroveIn questo periodo storico è però inimmaginabile che un imprenditore, per quanto finanziariamente potente, si impegni in quel modo, e - se ci pensate - non è nemmeno giusto:Occorrono altre fonti di sostentamento, la gestione delle società deve diventare - come si ama dire oggi -. E perché questo accada è necessario avere la proprietà di uno stadio,Il discorso, messo così, è estremamente lineare, quasi banale, elementare. Eppure nel nostro curioso Paese costruire uno stadio è difficilissimo. Finora ci sono riuscite quattro società: la(ha vinto 9 scudetti di fila), l’(è presenza fissa in Champions, nonostante un bacino d’utenza nemmeno paragonabile alle concorrenti), ile l’(due club modello). Maa avere permesso che venisse edificato un impianto di proprietà, anche se dopo una battaglia infinita cominciata addirittura nella prima metà degli anni Novanta dall’allora ad bianconero. Non ci sono riuscite. A volte ci si è arenati di fronte a, a volte sono stati i presidenti a cercare di sfruttare al massimo - diciamo così - la situazione, soprattutto nella Capitale (si racconta diche, davanti al plastico con il progetto dello stadio della, non riuscisse a individuarlo, tali e tanti erano gli edifici, le abitazioni, le costruzioni che lo circondavano, quasi una nuova città).Stupisce in modo particolare che anche Milano stia incontrando problemi enormi nella costruzione del. E’ la nostra città che più si è rinnovata negli ultimi vent’anni, trasformando il volto di intere e ampie zone; è la nostra città che ha avuto meno paura dei cambiamenti, diventando. Eppure sullo stadio. Sono passati oltre due anni da quando Inter e Milan hanno presentato il loro progetto, spiegandone dettagli, principi, motivazioni. Tutto sembrava destinato a correre in avanti dopo le giuste e necessarie verifiche, ma senza artificiosi intoppi molto italiani.Milan e Inter confidano di sbloccare l’iter burocratico subito dopo le, ma avvertono. E non solo da parte di alcune associazioni e di alcune fazioni politiche (l’ultima sparata è dei Verdi, i quali dicono che non vogliono colate di cemento,). Anche, quasi sicuramente destinato a succedere a se stesso, continua a frenare. Tra i dubbi che ha avanzato, ce n’è uno legato allaNel caso in cui persistessero riserve per la situazione contingente del club nerazzurro,potrebbe essere disponibile a fornire supporti adeguati e - a quanto ci risulta -. Senza mai dimenticare, in ogni caso, che la concessione del Comune viene stipulata per una durata di 90 anni con i club e non con le proprietà, che in 90 anni difficilmente resteranno sempre le stesse.@steagresti