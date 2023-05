Inter, Milan e Napoli raccolgono i frutti del loro lavoro e passano all’incasso dalla UEFA. In questi giorni la Federcalcio europea ha pagato i premi per la qualificazione ai quarti di finale e alle semifinali dell’edizione 2022/23 della Champions League. Cifre importanti per le società che sono riuscite a raggiungere questo turno della manifestazione. Le due società meneghine sono le due italiane che hanno incassato di più, avendo trovato ambedue almeno l’accesso al penultimo turno. Per i rossoneri e i nerazzurri è arrivato un totale ciascuno di 23,1 milioni di euro - 10,6 milioni per i quarti di finale e 12,5 milioni per le semifinali -. Il Napoli si è invece fermato a quota 10,6 milioni di euro, essendo stato eliminato ai quarti di finale proprio dalla formazione guidata da Stefano Pioli.



LE CIFRE FUTURE – La finale di Istanbul assegnerà il trofeo a Manchester City o Inter, che si sfideranno il prossimo 10 giugno. I premi per l’accesso all’ultimo atto, insieme a quelli per la conquista del titolo di Campione d’Europa e la seconda parte del market pool - in base al numero di partite disputate da ciascun club - saranno distribuiti a fine giugno, per un totale di oltre 185 milioni di euro.