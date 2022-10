Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio l'arbitro di Milan-Juventus, big match della nona giornata di Serie A, in programma sabato alle 18 a San Siro. Di seguito i precedenti di rossoneri e bianconeri con Orsato arbitro in campionato, così come riportati da TuttoJuve.com.





TUTTI I PRECEDENTI FRA IL MILAN E ORSATO IN CAMPIONATO*



12 (4) vittorie Milan



11 (4) pareggi



8 (4) sconfitte



42 (17) gol fatti dall’Milan



29 (12) gol subiti



* Fra parentesi le statistiche in casa.





TUTTI I PRECEDENTI FRA LA JUVENTUS E ORSATO IN CAMPIONATO*



21 (8) vittorie Juventus



11 (8) pareggi



6 (5) sconfitte



53 (25) gol fatti dalla Juventus



31 (18) gol subiti



* Fra parentesi le statistiche in trasferta.





LE STATISTICHE DI ORSATO IN SERIE A



261 presenze



112 vittorie per le squadre di casa



78 pareggi



71 vittorie per le squadre in trasferta