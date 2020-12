Preparare il terreno già nelle prossime due settimane per poi raccogliere i frutti a gennaio. Questo l'obiettivo del Milan in vista della finestra invernale di calciomercato.La priorità assoluta è quella di regalare a Stefano Pioli un centrale che possa dare il cambio alla collaudata coppia formata da Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. L'identikit lo ha enunciato chiaramente. Ozan Kabak, talentuoso difensore classe 2000 dello Schalke 04, risponde perfettamente ai requisiti di questa ricerca. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,. Lo Schalke 04 ha abbassato le proprie richieste sui 20 milioni ed è sempre più orientato a sacrificare il proprio gioiello per iniziare a porre rimedio a un bilancio disastroso.I contatti sono vivi e frequenti, in attesa di una mossa del Liverpool che ha manifestato un certo tipo di interesse ma ancora un'offerta concreta.