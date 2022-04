Un talento vero, che non giocherà in Italia. Mamadou Coulibaly non si trasferirà in Serie A in estate, nonostante il forte interesse del Milan. Il centrocampista classe 2004, passato per Sevran, Villepinte e Epinay prima di arrivare nelle giovanili del Monaco alla fine del luglio 2019, ha deciso di rinnovare il contratto con il club del Principato. Maldini e Massara ci hanno provato seriamente per quello che in patria considerano l'erede di Camavinga, ma ‘Mama’, pur lusingato dall’interesse di un club così prestigioso, ha preferito continuare il suo percorso in Francia. Il Milan, sempre molto attento ai giovani della Ligue 1, non avrà la possibilità di prenderlo in estate ma continuerà a monitorare la sua crescita.