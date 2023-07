Quella che inizierà domani sarà una settimana importantissima per ilche ha in programmaper provare a sbrogliare diverse matasse in essere per il proprio mercato in entrata. Sono tanti i colpi ancora da chiudere e le trattative da portare avanti e fra questi c'è sicuramentealla rosa, da affiancare ad Olivier Giroud e che possa anche prenderne il posto molto più di quanto non fatto con Divock Origi che sarà, inevitabilmente, spinto verso l'addio. E c'è un nome che più di tutti sta affascinando la dirigenza rossonera ed è quello diVia abbiamo raccontato ( LEGGI QUI ) chee dopo sondaggi e richieste di informazioni, la nuova squadra mercato composta dall'ad Giorgioe dal capo scout Geoffreyincontrerà nel corso dei prossimi giorni direttamente l'entourage dell'attaccante. Prima di tutto servirà capire con precisione l'entità della clausola rescissoria presente nel suo contratto, se questo sia stato a tutti gli effetti già rinnovato, e se, soprattutto, Morata sia disposto e per quanto a ridursi l'ingaggio.Morata vuole tornare in Italia dopo il brusco addio alla Juventus della passata estate anche per accontentare la compagna, Alice Campello, che preferirebbe riavvicinarsi alla sua famiglia. A Madrid guadagan 9 milioni di euro netti a stagione e questo, a prescindere dal costo del cartellino, è l'ostacolo più grande nell'affare.. Anzi il target che il Milan non vorrebbe superare è quello dei 5 milioni più bonus, comunque una soglia molto alta considerando i parametri che il club si è dato.che il Milan sta ovviamente seguendo. Ribadendo la necessità che almeno uno, se non entrambi, fra Rebic e Origi lasci il club in estate, il club sta seguendo anche i profili di Okafor del Salisburgo, Dia della Salernitana, ma soprattutto Gianluca Scamacca che è in uscita dal West Ham e piace anche alla Roma. E Icardi? Per ora resta soltanto un rumors sullo sfondo. Per costi ed età, ricalca molto il profilo di Morata, ma con la possibilità, per lui si, di utilizzare i vantaggi del decreto crescita.