"Novità per il rinnovo di Donnarumma? Mi auguro presto. Parleremo con il suo agente e cercheremo di tenerlo qui perché è un pilastro della squadra nonostante sia giovanissimo. Ed è un pilastro sul quale ricostruire. Questione di giorni per l'incontro con Raiola? Evidentemente sì. Dobbiamo parlare e trovare un'intesa, ma siamo fiduciosi per la volontà di Gigio di restare con noi. Ci sono buoni presupposti": parole e musica di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, che fa capire quali siano le intenzioni del club rossonero in merito alla permanenza del proprio portiere classe 1999.



LA CHIAMATA PER RAIOLA E LE DIFFICOLTA' DIRIGENZIALI - Quella che va a iniziare sarà la settimana cruciale per la permanenza dell'estremo difensore di Castellammare di Stabia: il suo agente Mino Raiola aspetta la chiamata decisiva, seppur senza troppa fretta. I problemi che possono sorgere in questo momento dipendono dalle difficoltà relative a un dirigenza in discussione e non operativa al cento per cento.



I DETTAGLI - Il tanto atteso faccia a faccia per impostare un rinnovo del contratto fondamentale per blindare Donnarumma e per ripartire con un progetto che lo vedrà protagonista e mattone su cui rifondare avverrà a breve. Dal punto di vista economico, come anticipato, l'idea è quella di confermare l'ingaggio attuale, magari inserendo dei bonus legati al rendimento e estendendo la scadenza al 2023. Iniziano sette giorni fondamentali, il Milan e Donnarumma vogliono continuare assieme.



@AleDigio89