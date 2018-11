Il Genoa è uno di quei club i cui giocatori, ciclicamente, diventano protagonisti di diversi ed insistenti voci di mercato. Placatasi, almeno per il momento, la ridda di rumors attorno a Piatek, ora radiomercato vocifera di molti interessi per il suo partner d'attacco, Christian Kouamè.



Le ottime prove offerte dal giovane ivoriano nelle ultime settimane hanno inevitabilmente destato l'attenzione di diverse dirigenze. Su tutte quelle di Milan e Napoli, accortesi dell'ex Cittadella dopo essere rimaste vittime dei suoi gol.



Sia Leonardo, per i rossoneri, che Giuntoli, per gli azzurri, avrebbero già fatto alcuni sondaggi con i colleghi liguri per vagliare la possibilità di un trasferimento del ragazzo. In entrambi i casi però la risposta del grifone è stata la medesima: "Kouamè non si muove!". E non solo per quest'anno. L'intenzione del Genoa è infatti quella di mantenere l'attaccante in organico anche per l'Inter a prossima stagione, in modo da farlo crescere ulteriormente.