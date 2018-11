In un momento non certo semplice per il Genoa, uno dei pochi sorrisi arriva da Christian Kouame, giocatore rivelazione di questo inizio di torneo che anche con Ivan Juric ha dimostrato di sapersi esaltare.



Ad attendere l'ivoriano, come il resto dei compagni, c'è lo scoglio Napoli. Un impegno difficile che l'attaccante afferma di non temere: “Conosciamo le difficoltà della partita e il valore degli avversari - ha dichiarato al sito ufficiale del Genoa - E’ difficile individuare lati deboli. La chiave forse sta nel riuscire a sfruttare le poche occasioni che avremo per segnare. Sono bravi in tutto e forti in ogni reparto. Quando attaccano sanno il modo per fare male. Ma si parte dallo zero a zero e il calcio è strano: a a volte regala sorprese quando meno te le aspetti”.



Assente giustificato nella seduta d'allenamento di ieri pomeriggio, Kouame ha fatto ritorno questa mattina a Pegli dopo essere andato a Cittadella per prendere la patente di guida: "Esame superato - annuncia trionfale - ho passato la prova".