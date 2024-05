Milan e Napoli, lo Sporting prova a tenersi Gyokeres: rinnovo con maxi-clausola

15 minuti fa



Milan e Napoli ma soprattutto il Liverpool stavano pensando seriamente a lui in vista della prossima sessione di mercato, ma per Viktor Gyokeres, 41 gol in 47 partite stagionali con lo Sporting Lisbona neo-campione del Portogallo non sarà così semplice trovare un'intesa.



Secondo quanto riferito da A Bola lo Sporting ha pronta una super offerta per blindarlo facendogli rinnovare l'attuale contratto. L'idea è quella di alzare e di tanto lo stipendio innalzando anche la clausola rescissoria che oggi è fissata a 100 milioni di euro. L'obiettivo è quello di allungare anche l'attuale accordo in scadenza 30 giugno 2028 di un'ulteriore stagione.