Sono settimane importanti in casa Milan per il futuro di Brahim Diaz. I rossoneri hanno la possibilità di acquistare il calciatore dal Real Madrid per 22 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo salata. Così le merengues stanno pensando di rinnovare con lauto aumento di stipendio il contratto che scadrà nel 2025. Una situazione intricata con sullo sfondo Chelsea e Newcastle, entrambe interessate al trequartista spagnolo. Lo riporta il Mirror.