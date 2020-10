È iniziato il countdown in casain vista del derby.e al momento Stefano Pioli non ha ancora ritrovato Zlatane Ante, le prime due scelte per il ruolo di prima punta della rosa rossonera. Subito dietro, le gerarchie non sono ancora definite e lo dimostrano le scelte dell’allenatore nelle ultime partite del Milan.- Senza Ibrahimovic e Rebic (squalificato), ha giocato e segnato Lorenzoin Europa League contro il Bodo/Glimt, all’esordio dal primo minuto con la maglia rossonera. Nella gara successiva, la lussazione che anche oggi costringe il giocatore a sottoporsi a terapie. Nelle ultime due contro Rio Ave in Europa League e Spezia in campionato è toccato rispettivamente ae ancora al classe 2002. Ma l’ultima gara contro i liguri l’ha decisa, spostato da Pioli al centro dell’attacco al 45’ dopo la sostituzione di Colombo. La domanda sorge spontanea: chi giocherà da prima punta nel derby contro l’Inter?- Ibrahimovic. Lo svedese sta bene, è asintomatico e non ha mai smesso di lavorare in casa da quando è stato fermato dalla positività al Covid il giorno di Milan Bodo/Glimt., lo dimostrano anche i messaggi social lanciati: gli applausi ai compagni davanti alla tv, gli auguri del Milan nel giorno del 39esimo compleanno e non solo. Questa volta, però, il rientro non dipende da lui come in altre occasioni.- Tornando a Rebic,. Il Milan ha diramato il comunicato ufficiale sulle sue condizioni il 28 settembre e ha annunciato che "fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica". Nelle scorse ore ha avuto una prima visita di controllo,e poi sarà più chiara la situazione in vista del derby. Al momento,: c’è fiducia nell’ambiente Milan per le condizioni del croato. In attesa della nuova visita di Rebic e del doppio tampone negativo di Ibrahimovic, in casa Milan è rebus punta in vista del derby.