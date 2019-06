Il destino di Jordan Veretout continua ad essere una delle telenovele di questa prima parte del calciomercato estivo. Il centrocampista della Fiorentina si trova in queste ore in Francia, pronto a sciogliere il nodo della sua prossima destinazione, con Milan, Napoli e Roma in posizione di attesa. In questo gioco fatto di percentuali, sono in netta risalita le azioni del club di Aurelio De Laurentiis, quello che ha allacciato i contatti col giocatore e con la stessa Fiorentina da più tempo e che nella mente dell'ex di Nantes, Aston Villa e Saint-Etienne rappresenta la meta più gradita. Necessario liberare almeno due caselle a centrocampo, con Amadou Diawara che andrà alla Roma nell'ambito dell'affare Manolas e il croato Marko Rog, di rientro dal prestito a Siviglia, destinato a una nuova cessione.



LE OFFERTE DI MILAN E ROMA - Una situazione che potrebbe risolversi a stretto giro di posta, spiazzando le due società, Milan e Roma, che nei giorni scorsi avevano mosso passi concreti con l'entourage di Veretout per provare ad approfittare della fase di stallo creatasi con gli azzurri. I giallorossi, che hanno salutato De Rossi e intendono liberarsi di Nzonzi, mettono sul piatto le condizioni economiche più vantaggiose, prospettando al francese un contratto da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Cifre leggermente più basse quelle prospettate dal Milan di Maldini, Boban e Massara, l'unica squadra ad aver contattato la Fiorentina ma che non è disposto ad accontentare la richiesta di 25 milioni di euro per il cartellino. Nuovi contatti fra tutti gli attori coinvolti sono previsti nelle prossime ore, col Napoli pronto a balzare nuovamente in pole position e aggiungere un nuovo capitolo a una delle telenovele del mercato estivo.





