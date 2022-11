Houssem Aouar è uno dei nomi caldi per il prossimo mercato invernale. Sul 24enne centrocampista francoalgerino, di proprietà del Lione, è forte l’interesse di Milan e Roma in Italia. Secondo Fichajes, anche il Betis Siviglia sta osservando con attenzione Aouar e vorrebbero sfruttare l’ottimo rapporto tra il giocatore e Fekir per portare la mezzala in Andalusia, alla corte di Manuel Pellegrini.