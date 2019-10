Cercato da Roma e Milan in estate, Dejan Lovren parla della sua estate da protagonista del mercato. Queste le parole del centrale del Liverpool rilasciate a Goal.com: "Sto dando più del 100% per questo club, dal primo giorno. Ci sono giorni buoni altri meno, ma sei anni sono piuttosto lunghi. Futuro? Vediamo cosa accadrà. Quest'estate è stata una sfida per me rimanere qui, ma ho dato tutto in precampionato. Alla fine sono rimasto e sono contento. Starò sempre qui se ne sarà necessario".